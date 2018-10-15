محافظ الإسماعيلية يستقبل رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة الاستثمارية

استقبل اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية، المهندس أيمن حسن صالح رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة العامة الاستثمارية بالإسماعيلية.





و خلال اللقاء وفى حضور الرئيس السابق للمنطقة ناقش محافظ الإسماعيلية سبل دعم وتنمية المشروعات الاستثمارية والعمل على توفير وتقديم المزيد من التسهيلات والتيسيرات للمستثمرين لجذب أكبر قدر من المشروعات الاستثمارية للمنطقة، كما استعرض المحافظ الموقف التنفيذي لأعمال التطوير التى تتم بالمنطقة الحرة والتوسعات الجديدة بالمنطقة.



