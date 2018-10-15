الدفاع الروسية: مقتل جنديين سوريين بقصف للمسلحين بريف حماة

لقي اثنان من العسكريين السوريين مصرعهما، وأصيب ثالث بقصف الجماعات المسلحة في منطقة جورين بريف حماة وسط سوريا.

وقال رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، اللواء فلاديمير سافتشينكو إنه نتيجة لقصف مدفعي بقذائف من عيار 122 مم على منطقة جورين في ريف حماة، قتل جنديان وجرح ثالث من القوات السورية في المنطقة.

وأشار إلى أنه خلال الـ24 ساعة الماضية، تم تسجيل قصف في مناطق جب المغارة، وقرية تادف والمركز الوطني للبحث والتطوير في مدينة الشهباء في حلب.

ولفت إلى أن مركز المصالحة الروسي، قام بإيصال قافلتين للمساعدات الإنسانية خلال الـ24 ساعة الأخيرة، إلى قرية زارا في محافظة حلب وثالثة إلى قرية في دور الزور، وتلقى السكان 900 سلة غذائية بزنة إجمالية قدرها 3.9 طن.