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إكرامي يشارك في تدريبات الأهلي وتأهيل معلول وأجايي

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 10:37 ص
إكرامي يشارك في تدريبات الأهلي وتأهيل معلول وأجايي
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علي نبوي
 
انتظم شريف إكرامي، حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مران الفريق صباح اليوم الاثنين على ملعب التتش بالجزيرة.

وكان شريف إكرامي قد حصل على إذن من الجهاز الفني بالغياب عن مران أمس لظروف خاصة.

وخاض التونسي علي معلول، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات تأهيلية على هامش مران الفريق صباح اليوم الاثنين، في إطار البرنامج التأهيلي الذي تم وضعه له للتعافي من الإصابة بالمزق في العضلة الضامة.

 

وعاد معلول إلى القاهرة، وبدأ أمس تدريباته التأهيلية؛ للتعافي من الإصابة التي تعرض لها في مباراة وفاق سطيف الجزائري في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

 

وكان الجهاز الطبي للفريق قد أعلن عدم حاجة اللاعب لأي تدخل جراحي، على أن يؤدي اللاعب برنامجا تأهيليا يمتد 3 شهور؛ للتعافي من الإصابة.


وانتظم النيجيري جونيور أجايي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، صباح اليوم الاثنين في تنفيذ برنامجه التأهيلي بخوض تدريبات تأهيلية في «الجيم» بعد عودته من بلاده أمس الأحد.

 

وكان أجايي قد حصل على إذن من الجهاز الفني بالسفر إلى بلاده؛ للاطمئنان على أسرته قبل العودة أمس الأحد، وبدأ اليوم استكمال برنامجه التأهيلي الذي واصل تنفيذه أيضا خلال إجازته الخاصة في نيجيريا.

 

يذكر أن جونيور أجايي تعرض للإصابة بقطع في الرباط الداخلي للركبة خلال مشاركته في مباراة تاونشيب التي أقيمت في بتسوانا ضمن منافسات الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.


ويستعد الأهلي لمواجهة وفاق سطيف الجزائري المقرر لها 23 أكتوبر الجاري في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث يخوض الفريق عصر غدٍ الثلاثاء مباراة ودية أمام المصرية للاتصالات؛ استعدادا لمواجهة بطل الجزائر.
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