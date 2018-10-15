أحمد عبده جعيص رئيسا شرفيا لمؤسسة مستشفى 2020 الجامعي الجديد

أعلن الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس جامعة أسيوط السابق، عن موافقته على تولى الرئاسة الشرفية لمؤسسة مستشفى 2020 الجامعي الجديد لعلاج الأورام وذلك انطلاقاً من إيمانه بأهمية المشروع فى خدمة الآلاف المواطنين من مرضى الأورام فى صعيد من المترددين للعلاج على مستشفيات أسيوط الجامعية والذى تجاوز عددهم أكثر من 40 ألف مريض سنويا.









وصرح الدكتور جعيص أنه سوف يهتم من خلال موقعه الجديد بتعزيز التواصل مع كافة الهيئات ومنظمات المجتمع المدني؛ لتكثيف الحشد المجتمعي الداعم؛ لاستكمال المشروع وفق أحدث النظم العالمية، مشيداً بما يبذله الدكتور مصطفى الشرقاوي رئيس المؤسسة من جهد دءوب ومتواصل فى تأسيس قاعدة مجتمعية داعمة ومؤمنة بأهمية المشروع.





ومن جانبه أوضح الدكتور مصطفى الشرقاوي أن طلب المؤسسة من الدكتور جعيص تولى الرئاسة الشرفية للمؤسسة جاء بإجماع أعضاء مجلس أمناء المؤسسة تقديرا لمكانته المجتمعية والعلمية، وما قدمه من دعم ورعاية لمرضى الأورام خلال فترة رئاسته للجامعة والتي جاء فى مقدمتها قراره بتخصيص 10 الآلاف متر مربع لبناء مستشفى جامعي جديد ومتطور لعلاج الأورام والتي تضم وحدات للعلاج الكيماوي، والإشعاعي، ووحدة لتخفيف الآلام، ومركز بحوث عالمي ودار ضيافة لإقامة أهالي المرضى، مشيداً باهتمام الأفراد بتوجيه دعمهم لبناء المستشفى وذلك على الحساب البنكي رقم 2020 بالبنك التجاري الدولي CIB.



