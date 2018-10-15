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القرعة تبعد الأهلي عن الزمالك في كأس مصر للكرة الطائرة

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 10:21 ص
القرعة تبعد الأهلي عن الزمالك في كأس مصر للكرة الطائرة
الأهلي
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الفجر الرياضي
 

 

أبعدت قرعة دور الـ32 لمسابقة كأس مصر للكرة الطائرة لموسم 2018-2019 نادي الأهلي عن الزمالك حتى المباراة النهائية في حالة وصولهما إليه.

 

 

وأوقعت قرعة كأس مصر للكرة الطائرة الأهلي "حامل اللقب" في مواجهة دلفي بدور الـ32 بينما يلعب الزمالك مع سموحة.

 

ويلعب الأهلي مع الفائز من مباراتي مصر للبترول وبتروجت في دور الـ16، علمًا بأنه في ربع النهائي سيلتقي مع الفائز من القناة وأول بحري، والمباراة التي ستجمع بين أول الصعيد وثاني القاهرة.

 

ويواجه الأهلي في نصف النهائي الفريق الصاعد من مباريات هيوليدو ودمنهور والداخلية والفيوم، ومباراتي هليوبوليس والطيران، والشمس و6 اكتوبر.

 

أما الزمالك ففي حالة تجاوزه دور الـ32 سيلعب مع الفائز من استاد المنصورة وبنها في دور الـ16، وقد يلعب مع طلائع الجيش في دور الثمانية ثم مع أحد أندية النصر والمنيا وسبورتنج وطنطا والحوار والاتحاد وحدائق الأهلي وبني سويف.

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