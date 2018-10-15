حكايات اليوم..الاحتلال الإنجليزي في منطقة القناة..وتحرير الكويت

شهدت جميع بلدان العالم، في مثل هذا اليوم 15 أكتوبر، أحداث عالمية مؤثرة، وذكريات جمة، بعضها توج بالاحتفال كالأحداث السعيدة والمواليد، والاحتفالات الهامة، والبعض الآخر خيم عليه الحزن، كالأحداث الحزينة والوفيات، وفي ذكرى الحدث، يستعيد الجميع تلك الذكريات، ومن بينها؛ ذكرى الاحتلال الإنجليزي في منطقة القناة.

الاحتلال الإنجليزي في منطقة القناة

بدأت القوات البريطانية تنتشر في منطقة قناة السويس يوم أكتوبر 1951م تمهيدًا لاحتلالها وذلك بعد موافقة البرلمان المصري على قرار رئيس الوزراء مصطفى النحاس بإلغاء معاهدة 1936.

وكان مصطفى النحاس رئيس حكومة "الوفد" قد تلى يوم أكتوبر 1951م في مجلس النواب المصري قرار الحكومة القاضي بإلغاء معاهدة 1936 مع بريطانيا واتفاقيتي عام 1899 بشأن السودان.

حيث ألغت مصر معاهدة 1936 التي عقدتها مع بريطانيا، بعد فشل المفاوضات الثنائية لتعديل بنود المعاهدة، أعلن رئيس وزراء مصر مصطفى النحاس أمام مجلس النواب المصري فسخ المعاهدة التي كان قد وقّعها شخصيًا.

تأسيس اتحاد إذاعات الدول العربية

فيما أنشأ اتحاد إذاعات الدول العربية، بموجب قرار جامعة الدول العربية رقم #1100، في 15 أكتوبر، 1955، بمدينة الخرطوم، ويهدف إلى تقوية الروابط وتوثيق التعاون بين إذاعات الدول العربية الصوتية والمرئية وتطوير إنتاجها شكلًا ومضمونًا، باشر الاتحاد عملهُ في 9 فبراير، 1969، واتخذ من الجمهورية التونسية العربية مقرًا لهُ.

جلاء القوات الفرنسية عن تونس

كانت معركة الجلاء انطلقت فعليًا في 8 فبراير 1958م، بعد العدوان الفرنسي على قرية ساقية سيدي يوسف الحدودية مع الجزائر والتي استهدفت عددًا من المؤسسات المحلية ونتج عنها سقوط عشرات الشهداء الجزائريين والتونسيين، وفي 17 يونيو من العام ذاته قررت الحكومة التونسية العمل على إجلاء بقايا الجيوش الفرنسية عن قاعدة بنزرت بالوسائل الدبلوماسية، إلا أن الأوضاع عادت للتأزم في شهر يونيو من العام 1961م.

وفي يوم 4 يوليو من العام ذاته، دعا المكتب السياسي للحزب الحر الدستوري الحاكم إلى خوض معركة الجلاء، وبعد يومين أرسل الرئيس الحبيب بورقيبة موفدًا خاصًا منه إلى الرئيس الفرنسي شارل ديغول محملًا برسالة يدعوه فيها لمفاوضات جدية.

وفي 23 يوليو تم الإعلان عن وقف إطلاق النار لترك الفرصة أمام المفاوضات التي انتهت بإعلان فرنسا إجلاء قواتها من مدينة بنزرت وإخلاء القاعدة البحرية فيها، وفي يوم 15 أكتوبر 1963م، غادر الأدميرال الفرنسي فيفياي ميناد المدينة إعلانًا عن نهاية مرحلة الاستعمار الفرنسي لتونس والتي بدأت يوم 12 مايو 1881م.

اغتيال علي شارماركي

وفي مثل هذا اليوم 15 أكتوبر من عام 1969م، اغتيل الرئيس الصومالي عبد الرشيد علي شارماركي، حيث كان رئيس وزراء الصومال في الفترة بين 12 يوليو 1960، و14 يونيو 1964، ثم رئيس للبلاد منذ 10 يونيو 1967، وحتى اغتياله أثناء قيامه بزيارة لمدينة لاصعانود تعرض شرماكي لحادث اغتيال على يد شرطي باستخدام بندقية من مسافة قريبة، مما تسبب في مقتله على الفور في 15 أكتوبر 1969.

تحرير الكويت

وفي مثل هذا اليوم من عام 1990م، اختتم المؤتمر الشعبي الكويتي المنعقد في جدة أعماله بإصدار بيان ختامي شمل العديد من القضايا المتعلقة بتحرير الكويت من القوات العراقية المحتلة، وقد أعلن المؤتمر رفضه القاطع لاحتلال الكويت من قبل العراق، وإن لا مساومة ولا تفاوض على سيادة الكويت.

رفاعة الطهطاوي

أما المفكر المصري رفاعة رافع الطهطاوي، من مواليد 1801م، بمدينة طهطا إحدى مدن محافظة سوهاج بصعيد مصر، وهو من قادة النهضة العلمية في مصر في عهد محمد علي باشا.

نشأ في عائلة ملحوظة من القضاة ورجال الدين فلقي رفاعة عناية من أبيه، فحفظ القرآن الكريم، وبعد وفاة والده رجع إلى موطنه طهطا، ووجد من أخواله اهتمامًا كبيرًا حيث كانت زاخرة بالشيوخ والعلماء فحفظ على أيديهم المتون التي كانت متداولة في هذا العصر، وقرأ عليهم شيئا من الفقه والنحو.

التحق رفاعة وهو في السادسة عشرة من عمره بالأزهر في عام 1817 وشملت دراسته في الأزهر الحديث والفقه والتفسير والنحو والصرف، وغير ذلك.

محيسن الجمعان

وفي مثل هذا اليوم من عام 1966م ولد "محيسن الجمعان" وهو لاعب كرة قدم سعودي سابق، كان يلعب في النصر والمنتخب السعودي.

انضم في سن مبكرة لبراعم النصر وشارك في التدريبات ولمهارته تم تسجيله في كشوف النادي ليمثل فريق الناشئين والشباب في وقت واحد.

وبعد عام انتزع مكانًا له في خط الهجوم ولم يتنازل عنه بعد ذلك ومع أول ظهور له مع فريقه قدم أفضل العروض وأرقى المهارات.

اليوم العالمي لغسل اليدين

ويحتفل العالم، في مثل هذا اليوم من كل عام، بغسل اليدين، وهي حملة تهدف لحث ملايين الأفراد في العالم أجمع على غسل أيديهم بالصابون.

وتهدف الحملة إلى رفع الوعي بأهمية غسل اليدين بالصابون باعتبارها عاملا أساسيا في الوقاية من الأمراض.

ويرجع تاريخ انطلاق الحملة إلى عام 2008 أثناء الاحتفال السنوي بالأسبوع العالمي للمياه والذي انعقد في ستوكهولم من 17-23 أغسطس، وشهد إقامة الشراكة العالمية بين القطاعين العام والخاص لغسل اليدين.

واحتفل العالم باليوم العالمي لغسل اليدين للمرة الأولى في الخامس عشر من أكتوبر 2008م، وهو اليوم الذي اختارته الجمعية العامة للأمم المتحدة تزامنًا مع إعلان الأمم المتحدة عام 2008 عاما دوليا للصرف الصحي.