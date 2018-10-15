بعد زيارة رئيس الوزراء.. قصة مستشفى ميت غمر المهجورة منذ عام 96 (صور)

تفقد رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الإثنين، مستشفى ميت غمر القديم المهجور، ووحدة المسح الذرى بمستشفى الحميات.





ورافقه اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وكان في استقبالهم الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، واللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية.





وعرضت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان تاريخ المستشفى العام القديم المهجور وتوقف العمل به منذ عام 1996م والمنازعات القضائية بين وزارة الصحة وشركة المقاولات المنفذة للمبنى.





ومستشفى ميت غمر تم بناؤه بتكلفة 200 مليون جنيه وسلم لوزارة الصحة سنة 1984 ويشمل 3 طوابق على مساحة 3735 مترا مربعا ثم حدث شروخ وتصدعات بالمبنى والجدران سنة 1996 وتم الإخلاء بناء على قرار من المحافظ رقم 462 سنة 1996، وبعد عرض المستشفى على بحوث الإسكان والبناء بكلية الهندسة جامعة المنصورة ومكاتب استشارية أخرى انتهت جميعها إلى وجود مخالفات بالمبنى، فتم رفع قضية بمعرفة النيابة العامة ضد الشركة المنفذة، وتم رفع قضية من وزارة الصحة سنة 2003 ضد الشركة، فقامت الأخيرة برفع قضية ضد وزارة الصحة تطالب فيها بباقى مستحقاتها.