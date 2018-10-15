بالأسماء.. تعرف على مصابي حريق مصنع الكاوتشوك بشبين الكوم





نشب حريق هائل، مساء أمس الأحد، داخل مخازن بركات للكاوتشوك الكائن بشارع المصنع بجوار مجمع كليات شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وقد تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، عقب مرور ما يقرب من 6 ساعات.نجم عن الحريق إصابة 19 شخص، وهم كلًا من: مصطفى يوسف حجاج 32 سنة بالجيزة مصاب باختناق، ابراهيم عبد الغني عماد 20 عام حالة اختناق، ضياء صبحي الشال 27 سنة ومصاب بحالة اختناق وجرح باليد اليمنى عمقه 5 سم ومقيم بمدينة الشهداء.كما أصيب محمود صبحي عبد الواحد 16 سنة حالة اختناق، أحمد زكي عبود 19 سنة حالة اختناق، أحمد أحمد مسعود 19 سنة ومقيم بمدينة أشمون وتعرض لحروق من الدرجة الثانية بالساق اليسرى، رمضان أبو الحسن 40 سنة عامل بالشرطة أصيب بحالة اختناق، محمد صفوت ابراهيم 45 سنة مقيم بالبحيرة وتعرض لحرق بسيط باليد اليمنى، وحمدي حسن عبد الحميد 45 سنة مصاب باختناق.كذلك إصابة حمدي مليجي الغول 50 سنة عامل بالمطافئ بحروق من الدرجة الأولى، أسامة طارق البربري 22 عام حالة اختناق، أسامة مصطفى 28 سنة اختناق، معتز جاب الله العشماوي سن 38 ومقيم بالشهداء، معتز السيد أحمد 40 سنة عامل بالمطافئ، أماني عبود عبد الغني 19 سنة حالة إغماء، النقيب عيسوي فتحي العيسوي 35 عام حالة اختناق، جمال محمد علام 35 سنة عامل بالمطافئ، جمال عبد العزيز الفقي 44 سنة عامل بالمطافئ، وأحمد طه سعد 29 سنة أصيب بحالة اختناق.