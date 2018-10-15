عاجل - السعودية | الداخلية: تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بحق مهرِّب مخدرات في جدة



وبفضل من الله تم القبض على المدعو رؤوف أحمد محمد منور– باكستاني الجنسية– عند قيامه بتهريب كمية من الهيروين المُخدر، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نُسب إليه شرعًا، والحكم بقتله تعزيرًا، وأُيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعًا.





وتم تنفيذ حكم القتل في الجاني رؤوف أحمد محمد منور- باكستاني الجنسية- اليوم الإثنين 1440-02-06هـ، بمحافظة جدة في منطقة مكة المكرمة.





وأكدت وزارة الداخلية، حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على محاربة المخدرات بأنواعها لما تسببه من أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع، وإيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها، محذرة كل من يُقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.





وفيما يلي نص الحكم: قال الله تعالى ( إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ).