محافظ البحر الأحمر يزور صربيا للترويج للسياحة المصرية

بدأ اللواء احمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، زيارة رسمية إلى صربيا على رأس وفد سياحي يضم اللواء مهندس هشام أبو سنه رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر وممثلى 25 شركة سياحية؛ لمقابلة عدد من كبار المسئولين منهم النائب الأول لرئيسة الوزراء ووزير خارجية صربيا ووزير التعدين والطاقة ونائب رئيسة الوزراء ووزير التجارة والسياحة والاتصالات ورئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الصربية للترويج للسياحة المصرية.





كما يتضمن برنامج الزيارة عددا من الأنشطة الترويجية متمثلة فى مائدة مستديرة للوفد المصرى مع شركات السياحة والطيران بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة ومنظمة السياحة الوطنية والاتحاد اليوغوسلافى لوكلاء السفر وافتتاح معرض "رحلة إلى مصر" عن زيارة الوفد الاعلامى الصربى إلى محافظة البحر الأحمر.





ويلتقي الوفد وزير البيئة لاستعراض أعمال التطوير بالموانئ المصرية وتحويلها لموانئ صديقة للبيئة وسبل التعاون فى الموانئ السياحية والاستثمارات المتاحة بالموانئ المصرية لما تتمتع به الموانئ المصرية من عوامل جذب للسياحة والتجارة العالمية.





و بعدها يتجه الوفد إلى مدينة ياجودينا وسط صربيا لمقابلة رئيس مجلس المدينة وتوقيع اتفاقية توأمة مع مدينة مرسى علم ممثلة لمحافظة البحر الأحمر، ويتفقد مطار نيش جنوب صربيا ذى التكلفة المنخفضة؛ لبحث إمكانية تسيير رحلات مباشرة منه إلى محافظة البحر الأحمر.





وفي ختام الزيارة يقوم الوفد بزيارة شركة الكابلات القابضة والمنطقة الصناعية وشركة Jela Jagodina مع بعض المقابلات الإعلامية والترويجية للسياحة فى محافظة البحر الأحمر، ولقاء مع سفراء الدول العربية والإفريقية.



