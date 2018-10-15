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موقع عبري: موسكو ستساعد طهران في الالتفاف على العقوبات الأمريكية

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 08:16 ص
موقع عبري: موسكو ستساعد طهران في الالتفاف على العقوبات الأمريكية
إيران - أرشيفية
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وكالات
 

أكد موقع إخباري إسرائيلي نقلا عن وثيقة سرية للخارجية الإسرائيلية، أن روسيا تعتزم مساعدة إيران في إيجاد آلية لتجاوز العقوبات الأمريكية المنتظرة على قطاعها النفطي.

 

وأشار موقع Mako.co.il في مقال بقلم الصحفية دانا وايس أمس الأحد، إلى أن هذه الآلية قد صادق عليها رؤساء روسيا وإيران وتركيا في قمتهم التي انعقدت في طهران في السابع من سبتمبر الماضي.

 

وأضافت وايس أن إيران ستنقل النفط الخام إلى مصانع روسية لتكرير النفط في بحر قزوين، ليباع في السوق لاحقا على أنه روسي.

 

وأضافت أن هذه الآلية تحظى بدعم الدول الأوروبية التي تسعى من خلالها للحفاظ على الاتفاق النووي مع طهران.

 

وفي وقت سابق أعلنت بريطانيا وألمانيا وفرنسا والصين وروسيا في بيان مشترك مع إيران، أن الاتحاد الأوروبي سيستحدث آلية مالية للحسابات مع طهران التفافا على العقوبات الأمريكية.

 

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في مايو الماضي عن انسحاب بلاده من الاتفاق النووي مع إيران وإعادة فرض العقوبات الاقتصادية عليها تدريجيا، على أن تطال قطاعها النفطي في نوفمبر المقبل.

 

المزيد عن: موقع إسرائيلي موسكو طهران العقوبات الأمريكية الالتفاف
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