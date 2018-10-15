مصطفى بكري يفتح النار على توكل كرمان: "خربت بلدها وقبضت الثمن"

وجه الإعلامي مصطفى بكري، التحية إلى الشعب السعودي الشقيق الذي ضرب المثل في وقوفه إلى جانب بلاده وقيادتها في مواجهة المؤامرة الظالمة وحملة الزيف والأكاذيب التي تقودها الجزيرة القطرية علي خلفية إختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي.





وأضاف بكري، عبر تغريدات له على "تويتر"، اليوم الإثنين: "أما توكل كرمان الإخوانية العميلة والتي تتنبأ بثورة للشعب السعودي ضد قيادة بلاده فأنا أقول لها.. الشعب السعودي شعب أصيل وواع ومدرك للمخاطر التي تحيق ببلاده من جراء المؤامرة وحملات التشويه، وهم لم ولن يفعلوا كما فعلت أنت من تخريب وفوضى ثم قبضت الثمن بجائزة نوبل ولا زالت تقبضين، حقا العمالة لها أذنابها، وإن لم تستح فأفعل ماشئت".