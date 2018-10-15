أحمد عادل عبد المنعم يوجه رسالة نارية إلى أحمد ناجي

أعرب أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى المقاصة، عن أمنيته في الانضمام لمنتخب مصر خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن اللعب بقميص الفراعنة حلم أي لاعب.

وقال في تصريحات لبرنامج "الماتش"، الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إنه تربى على يد أحمد ناجي مدرب حراس منتخب مصر وهو من أكثر الشخصيات التي تعرفه جيدا وتعلم إمكانياته، وبالتأكيد يرى ما يفعله مع المقاصة.

وتابع أنه يجتهد ويبذل مجهودا كبيرا لتحقيق هدفه بالانضمام لمنتخب مصر الفترة المقبلة.