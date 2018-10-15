٨ معلومات عن ألفت عمر في عيد ميلادها
تحتفل الفنانة الشابة ألفت عمر، اليوم الإثنين، بعيد ميلادها السادس والثلاثين.
وفي السطور التالية، يستعرض "الفجر الفني" ٨ معلومات عنها.
١- ولدت ألفت عمر في الخامس عشر من أكتوبر ١٩٨٢.
٢- تخرجت في كلية الحقوق.
٣- انطلقت مسيرتها الفنية عام ١٩٩٧، بالمشاركة في مسلسل "نسر الشرق".
٤- شاركت بأدوار ثانوية في مسلسلات: "علي يا ويكا"، "لم تنسى أنها امرأة"، "انظر حولك وابتسم"، "السندريلا"، "حارة الزعفراني"، "مصر الجديدة".
٥- جاءت شهرتها الحقيقة في عام ٢٠٠٧، بعد مشاركتها في مسلسل "قضية رأي عام" أمام يسرا.
٦- لعبت أدورًا ثانوية في أفلام: "كلام في الحب"، "خالي من الكوليسترول"، "حريم كريم"، "ليلى"، "عمر".
٧- إلى جانب السينما والتلفزيون، شاركت في مسرحيات: "اللي خايف يروح"، "حلم ليلة صيف"، "آخر المطاف".
٨- متزوجة من أحمد لطفي، ولديها طفل وحيد يٌدعى "سليم".