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٨ معلومات عن ألفت عمر في عيد ميلادها

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 04:57 ص
٨ معلومات عن ألفت عمر في عيد ميلادها
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شيماء عطية
 

تحتفل الفنانة الشابة ألفت عمر، اليوم الإثنين، بعيد ميلادها السادس والثلاثين.


وفي السطور التالية، يستعرض "الفجر الفني" ٨ معلومات عنها.


١- ولدت ألفت عمر في الخامس عشر من أكتوبر ١٩٨٢.


٢- تخرجت في كلية الحقوق.


٣- انطلقت مسيرتها الفنية عام ١٩٩٧، بالمشاركة في مسلسل "نسر الشرق".


٤- شاركت بأدوار ثانوية في مسلسلات: "علي يا ويكا"، "لم تنسى أنها امرأة"، "انظر حولك وابتسم"، "السندريلا"، "حارة الزعفراني"، "مصر الجديدة".


٥- جاءت شهرتها الحقيقة في عام ٢٠٠٧، بعد مشاركتها في مسلسل "قضية رأي عام" أمام يسرا.


٦- لعبت أدورًا ثانوية في أفلام: "كلام في الحب"، "خالي من الكوليسترول"، "حريم كريم"، "ليلى"، "عمر".


٧- إلى جانب السينما والتلفزيون، شاركت في مسرحيات: "اللي خايف يروح"، "حلم ليلة صيف"، "آخر المطاف".


٨- متزوجة من أحمد لطفي، ولديها طفل وحيد يٌدعى "سليم".


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