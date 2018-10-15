٨ معلومات عن ألفت عمر في عيد ميلادها

تحتفل الفنانة الشابة ألفت عمر، اليوم الإثنين، بعيد ميلادها السادس والثلاثين.

وفي السطور التالية، يستعرض "الفجر الفني" ٨ معلومات عنها.

١- ولدت ألفت عمر في الخامس عشر من أكتوبر ١٩٨٢.





٢- تخرجت في كلية الحقوق.





٣- انطلقت مسيرتها الفنية عام ١٩٩٧، بالمشاركة في مسلسل "نسر الشرق".





٤- شاركت بأدوار ثانوية في مسلسلات: "علي يا ويكا"، "لم تنسى أنها امرأة"، "انظر حولك وابتسم"، "السندريلا"، "حارة الزعفراني"، "مصر الجديدة".





٥- جاءت شهرتها الحقيقة في عام ٢٠٠٧، بعد مشاركتها في مسلسل "قضية رأي عام" أمام يسرا.





٦- لعبت أدورًا ثانوية في أفلام: "كلام في الحب"، "خالي من الكوليسترول"، "حريم كريم"، "ليلى"، "عمر".





٧- إلى جانب السينما والتلفزيون، شاركت في مسرحيات: "اللي خايف يروح"، "حلم ليلة صيف"، "آخر المطاف".





٨- متزوجة من أحمد لطفي، ولديها طفل وحيد يٌدعى "سليم".



