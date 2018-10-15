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"حظك اليوم برج العقرب الإثنين 15 أكتوبر 2018"

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 04:33 ص
حظك اليوم برج العقرب الإثنين 15 أكتوبر 2018
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تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية، خدمة جديدة لقرائها أصحاب الاهتمام بمعرفة أخبار الأبراج وعلم الفلك وحظك اليوم لبرج (برج العقرب - 24 أكتوبر إلى 22 نوفمبر) ، ومعرفة برجك من تاريخ الميلاد، فضلًا عن توقعات علماء الفلك على جميع الأصعدة "العملي والعاطفي والصحي".

برج العقرب:
اذا كنت ترغب في النجاح وفي تحقيق شيء ذو قيمة، فحان الوقت أن تتحالف مع الآخرين، قد يكونوا أقرباء أو أصدقاء أو زملاء في العمل. لا تدع الفرصة تفوتك، فيجب عليك الانتفاع من هذه الفرصة وبذل مجهود. من المحتمل أن تنقلب عليك الأمور التي لم تحسمها بعد عندما لا تتواجد الفرص السانحة والظروف المبشرة المتاحة الآن.
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