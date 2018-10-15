إعلامي سعودي: إختفاء "خاشقجي" مسرحية.. وهذه الدول مسئوله عنها



وأشار "المجرشي"، في لقاء مع برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد" الفضائية، إلى أن هناك دول بعينها تقف وراء هذه الأزمة، وهي تركيا قبل قطر، مشددًا على أن السعودية ليست دولة اغتيالات.



ولفت إلى أن هناك 7 كاميرات في محيط القنصلية السعودية في تركيا، مسئول عنها الأمن التركي، فأين هي؟؟ مشددًا على أن "خاشقجي" ليس معارضا له خطورة، منوهًا إلى أن الأمن السعودي ألقى القبض على بعض الأتراك يزعزعون أمن المملكة.

وصف الإعلامي السعودي خالد المجرشي، مسألة اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي، بـ"المسرحية"، لافتا إلى أن هناك سر وراء خطيبته المزعومة "خديجة"، حيث أن السفارة لا تمنح أوراق خاصة بالزواج، ولكن كان يتعين عليه الحضور بنفسه للحصول على هذه الأـوراق من وزارة الداخلية السعودية.