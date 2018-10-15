تفاصيل محاولة اغتيال "ترامب" على يد تنظيم داعش

كشف تقرير مصور نشرته قناة "ناشونال جيوغرافي" الأمريكية، أن جهاز الخدمة السرية الأمريكي، المكلف بحراسة وحماية الرئيس دونالد ترامب، أكد أن تنظيم داعش الإرهابي حاول اغتيال ترامب أثناء زيارته للفلبين العام الماضي.





وأحبط الجهاز محاولة الاغتيال بعدما اكتشف سلسلة تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تلمح إلى محاولة اغتيال الرئيس.





وتضمن إحدى التغريدات صورة لهارفي لي أوزولد، قاتل الرئيس الأمريكي الأسبق، جون كيندي، في حين قام الجهاز بتتبع حساب أحد الأشخاص المشتبه بهم على موقع "انستجرام"، ليكتشفوا صورة لغلاف كتاب بعنوان: "كيف تقتل: تاريخ الاغتيالات"، وسرعان ما تبين أن الحساب يعود لمواطن فلبيني يعيش في العاصمة مانيلا.





وصرح أحد أفراد الجهاز يدعى، تشاد راجان، لصحيفة "ديلي بيست" الأمريكية، أن هذا الشخص كان يعيش في منزل يبعد أمتارًا قليلة عن الفندق الذي كان سيقيم فيه الرئيس الأمريكي، خلال انطلاق فعاليات القمة.





وبعد وصول الطائرة الرئاسية الأمريكية بدقائق معدودة، قام فريق من جهاز الخدمة السري بتتبع المشتبه به بالتعاون مع شرطة العاصمة، ووجدوه بالفعل في حديقة عامة بالقرب من الفندق، وألقوا القبض عليه.



