حلبية: سنتقدم بمذكرة إلى رئيس الوزراء من أجل حل أزمة الاستاد

كشف المهندس سمير حلبية رئيس النادي المصري البورسعيدي، عن زيارة عاجلة للمهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إلى محافظة بورسعيد، الإثنين.

وقال حلبية في مداخلة هاتفية له ببرنامج "نجم الجماهير" الذي يُقدمه الإعلامي أبو المعاطي زكي عبر فضائية "LTC": "سنتقدم غداً بمذكرة الى المهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء من أجل حل أزمة الاستاد لأنها باتت أزمة كبرى".

وأضاف: "عودة المصري إلى الاستاد أصبحت مطلب شعبي وجماهيري ولن نتنازل عنها أجلاً ام عاجلاً".