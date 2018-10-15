زوجة الشهيد أحمد عمار باكيه: "هستناك تاخدني معاك في الجنة" (فيديو)



وقال "عم الشهيد"، إن الشهيد كان ملتزم بشدة، وقال زملائه أنه خرج من المدرعة لتأمين زملائه، فأطلق الإرهابيون عليه النار، وكان يقرأ قرآن وتوفي في المستشفى.



وأكدت زوجته، أن أخر حوار معه أخبرها قائلًا: "طالع مأمورية ويومين راجع.. قولت له قلبي مقبوض.. قالي متقلقيش أنا راجع"، موضحة أنه تواصل معها يوم الأربعاء، وطلب منها رؤية محمد ابنه، مؤكدة أنه دائما كان يقول: "أنا مشروع شهيد، ودي حاجة انا بتمناها".



وأوضحت أنه أوصاها بوالدته وأخوته، موجهة رساله لروحه قائلة: "يا حبيبي هاعمل كل اللي انت بتحبه.. وهستناك تاخدني معاك في الجنة.. ربنا يجعلك مع النبيين والشهداء"، لافتة إلى أنهم يريدون الذهاب في عمرة.





عرضت قناة "dmc" الفضائية، تقريرًا من داخل منزل الشهيد أحمد عمار بمحافظة الشرقية، الذي استشهد الأسبوع الماضي خلال تأدية واجبه في منطقة شمال سيناء.