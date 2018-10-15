دبلوماسي سابق: اختفاء "خاشقجي" عملية مخابراتية للتآمر على السعودية



وأشار "أبوزيد"، في لقاء مع برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد" الفضائية، إلى أن مصر غير مقتنعة بهذه الاتهامات الموجهة إلى المملكة.



ولفت إلى أنه في بداية المؤامرات تحدثوا عن الدول التي ستتعرض لهذه المؤامرات، كان اسم السعودية موجودًا، وقالوا إن مصر "هي الجائزة الكبرى"، داعيًا الجميع إلى الحذر لأن المؤامرة مستمرة.

أكد السفير سيد أبوزيد، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الاتهامات الموجهة إلى المملكة العربية السعودية، فيما يتعلق بأزمة اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي، تأتي في إطار عملية مخابراتية تمت في إطار المؤامرات المستمرة على الدول العربية.