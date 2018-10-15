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إليسا: بذلت ما بوسعي للتوعية من سرطان الثدي في أغنيتي "إلى كل اللي بيحبوني" (فيديو)

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 01:21 ص
إليسا: بذلت ما بوسعي للتوعية من سرطان الثدي في أغنيتي إلى كل اللي بيحبوني (فيديو)
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عبرت الفنانة إليسا، عن سعادتها لاختيارها سفيرة الحملة الوطنية لمكافحة سرطان الثدى، حيث نشرت إليسا صورة خلال تواجدها فى الحملة الوطنية للتوعية من خطر مرض سرطان الثدى 2018.

وكتبت إليسا، تغريده عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة تويتر، قائلة: "فخورة بأن أكون سفيرة الحملة الوطنية لمكافحة سرطان الثدي".

وكشفت إليسا، فى فيديو كليب أغنية "إلى كل اللى بيحبونى” معاناتها مع مرض سرطان الثدى الذى تعافت منه منذ فترة.

وأكدت في تصريحات تلفزيونية انها حرصت قدر الإمكان على التوعية من سرطان الثدي من خلال هذه الأغنية.


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