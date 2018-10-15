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بالصور.. رحلة برية للاعبي البرازيل في السعودية قبل مواجهة الأرجنتين

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 12:48 ص
بالصور.. رحلة برية للاعبي البرازيل في السعودية قبل مواجهة الأرجنتين
منتخب البرازيل
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أحمد الهواري
 

 

قام لاعبو المنتخب البرازيلي برحلة برية بالمملكة العربية السعودية مساء أمس الأحد، وذلك على هامش تواجد بعثة منتخب السامبا بجدة لملاقاة الأرجنتين ضمن مباريات الدورة الرباعية سوبر كلاسيكو.

 

وانتقل منتخب البرازيل إلى مدينة جدة من الرياض عقب مواجهة الأخضر السعودي، وديًا، ضمن منافسات بطولة سوبر كلاسيكو المقامة في المملكة العربية السعودية.

 

وحقق المنتخب البرازيلي الفوز بهدفين دون رد، الجمعة، على السعودية أحرزهما كلًا من جابريل جيسوس وأليكس ساندرو.

بالصور.. رحلة برية للاعبي البرازيل في السعودية قبل مواجهة الأرجنتين
بالصور.. رحلة برية للاعبي البرازيل في السعودية قبل مواجهة الأرجنتين
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