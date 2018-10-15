كينو: اتابع منتخب البرازيل في البطولة الرباعية.. فوزه على السعودية "مستحق"

أكد البرازيلي كينو لاعب بيراميدز أنه يتابع منتخب البرازيل في البطولة الرباعية الودية الدولية (سوبر كلاسيكو) المقامة حاليًا في السعودية.









وقال "كينو" في تصريحات لبرنامج "الحكاية": " بالفعل اتابع البرازيل في البطولة الرباعية الودية، وشاهدت مباراته ضد السعودية".









وأضاف: " المنتخب السعودي يمتلك عناصر جيدة وقدم أداء طيب، ولكن المنتخب البرازيل كان الأقوي خلال المباراة ونجح في تحقيق الفوز في النهاية".



