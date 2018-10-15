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كينو: اتابع منتخب البرازيل في البطولة الرباعية.. فوزه على السعودية "مستحق"

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 12:34 ص
كينو: اتابع منتخب البرازيل في البطولة الرباعية.. فوزه على السعودية مستحق
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علاء خليف
 
أكد البرازيلي كينو لاعب بيراميدز أنه يتابع منتخب البرازيل في البطولة الرباعية الودية الدولية (سوبر كلاسيكو) المقامة حاليًا في السعودية.


وقال "كينو" في تصريحات لبرنامج "الحكاية": " بالفعل اتابع البرازيل في البطولة الرباعية الودية، وشاهدت مباراته ضد السعودية".


وأضاف: " المنتخب السعودي يمتلك عناصر جيدة وقدم أداء طيب، ولكن المنتخب البرازيل كان الأقوي خلال المباراة ونجح في تحقيق الفوز في النهاية".

المزيد عن: كينو سوبر كلاسيكو تركي آل الشيخ بيراميدز السعودية البرازيل
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