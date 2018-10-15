كينو ينتقد التحكيم المصري ويطلب تطبيق تقنية الفيديو





انتقد البرازيلي كينو نجم بيراميدز، التحكيم المصري، مؤكدًا أنه مختلف تمامًا عن التحكيم في البرازيل.





وقال "كينو" في تصريحات لبرنامج "الحكاية" عبر فضائية "إم بي سي مصر": " التحكيم في مصر مختلف تمامًا عن التحكيم البرازيلي".





وأضاف: " أبرز سلبيات التحكيم المصري كثرة احتساب المخالفات، وعدم ا لتصدي لظاهرة اهدار اللاعبين للوقت والسقوط بشكل متكرر عندما يكون الفريق منتصرًا".





وأكد أنه تطبيق تقنية الفيديو في الدوري المصري سيكون أمرًا جيدًا وسوف يساهم في تحسين أداء التحكيم.



