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كينو ينتقد التحكيم المصري ويطلب تطبيق تقنية الفيديو

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 12:33 ص
كينو ينتقد التحكيم المصري ويطلب تطبيق تقنية الفيديو
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علاء خليف
 

انتقد البرازيلي كينو نجم بيراميدز، التحكيم المصري، مؤكدًا أنه مختلف تمامًا عن التحكيم في البرازيل.

وقال "كينو" في تصريحات لبرنامج "الحكاية" عبر فضائية "إم بي سي مصر": " التحكيم في مصر مختلف تمامًا عن التحكيم البرازيلي".

وأضاف: " أبرز سلبيات التحكيم المصري كثرة احتساب المخالفات، وعدم ا لتصدي لظاهرة اهدار اللاعبين للوقت والسقوط بشكل متكرر عندما يكون الفريق منتصرًا".

وأكد أنه تطبيق تقنية الفيديو في الدوري المصري سيكون أمرًا جيدًا وسوف يساهم في تحسين أداء التحكيم.

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