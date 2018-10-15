الوحش: الدولة تساهم في فوضى التوك توك بالثغرات الموجودة بقانون 2008

تطوع المستشار نبيه الوحش، المحامي بالنقض، لاسترداد حق الطفلة رحمة، ضحية الاغتصاب والقتل على يد سائق توك توك.



وأكد "الوحش"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي سعيد حساسين، ببرنامجه "انفراد"، المذاع عبر فضائية "الرافدين+" مساء الأحد، أن التوك توك ليس معضلة، مضيفًا: "ممكن يدخل للدولة ذهب باستغلاله استغلال صحيح".



وأضاف أن الدولة نفسها تساهم في فوضى التوك توك بالثغرات الموجودة في قانون 2008، وأن القانون لم يطالب بصحيفة جنائية لمن يستخرج تصريحًا للتوك توك مما ينشر.



ووجه حديثه لـ المسئولين، قائلًا: "ساعدوا الرئيس إننا نعيش في دولة وليس في شبه دولة أو عزبة".

