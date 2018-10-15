نشرة أخبار الفجر توك شو يوم الأحد 14-10-2018
الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 01:01 ص
رقية جمال - أمنية فوزي - نعيم يوسف - داليا الحسين - كساب أحمد
تناولت برامج "التوك شو" مساء الأحد، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليكم أبرزها.
ريهام سعيد في أول حلقات برنامجها: "جايلكوا ببشرة خير"
قالت الإعلامية ريهام سعيد، في أولى حلقاتها ببرنامج "صبايا ريهام" على فضائية "الحياة"، قائلة: "جايلكوا ببشرة خير، وإن شاء الله مش هنرد سائل، ومش هنقصر مع أي حد، معاهدة نفسي بإنشاء أكبر حملة للحقن المجهري بمناسبة وصول مولودي الجديد".
طارق شوقي: تعديت مرحلة الحلم في تطوير التعليم (فيديو)
قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إنه تعدى مرحلة الحلم في تطوير التعليم، لافتًا إلى أن هناك 2.5 مليون طالب بدأوا يدرسون النظام التعليم الجديد، معقبًا: "اللي كنا بنتكلم عليه بقى واقع، ربنا يسهل ونوصل لحاجة كويسة مع بعض".
أحمد موسى يحذر من فوضى في المنطقة بحلول 5 نوفمبر
توقع الإعلامي أحمد موسى، حدوث فوضى في منطقة الشرق الأوسط عقب توقيع العقوبات الأمريكية على إيران في 5 نوفمبر المقبل خاصة في منطقة الخليج العربي ومضيق هرمز.
"الوزراء": الاقتصاد المصري ينمو بنسبة 5.3%
أكد المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الاقتصاد المصري ينمو بنسبة 5.3 % مغردا خارج النسب العربية بشكل إيجابي.
"الخارجية" تحذر من استغلال قضية اختفاء جمال خاشقجي ضد السعودية
قالت الخارجية المصرية، إن مصر تتابع بقلق تداعيات قضية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي، محذره من محاولة استغلال قضية اختفاء الصحفي ضد المملكة.
الرئاسة: السيسي يزور روسيا غدًا لمدة 3 أيام
قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيزور روسيا غدًا لمدة 3 أيام، وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.
عمرو أديب لـ المواطنين: "الحكومة لما بتحب تزود بتقول"
قال الإعلامي عمرو أديب، على نفي الحكومة زيادة أسعار الوقود، قائلًا: "أنتو عارفين أن الحكومة لما بتحب تزود بتقول، مش بيسبونا نضرب أخماس في أسداس".
"عشماوي" يكشف تفاصيل خطيرة في حياة "حبارة" قبل إعدامه
قال عبد النبي بيومي، أخر عشماوي في قطاع السجون، إنه نفذ حكم إعدام محمود رمضان، الذي كان يقوم بإلقاء الأطفال من أعلى عقار، كما نفذ حكم إعدام عادل حبارة.
تناولت برامج "التوك شو" مساء الأحد، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليكم أبرزها.
ريهام سعيد في أول حلقات برنامجها: "جايلكوا ببشرة خير"
قالت الإعلامية ريهام سعيد، في أولى حلقاتها ببرنامج "صبايا ريهام" على فضائية "الحياة"، قائلة: "جايلكوا ببشرة خير، وإن شاء الله مش هنرد سائل، ومش هنقصر مع أي حد، معاهدة نفسي بإنشاء أكبر حملة للحقن المجهري بمناسبة وصول مولودي الجديد".
طارق شوقي: تعديت مرحلة الحلم في تطوير التعليم (فيديو)
قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إنه تعدى مرحلة الحلم في تطوير التعليم، لافتًا إلى أن هناك 2.5 مليون طالب بدأوا يدرسون النظام التعليم الجديد، معقبًا: "اللي كنا بنتكلم عليه بقى واقع، ربنا يسهل ونوصل لحاجة كويسة مع بعض".
أحمد موسى يحذر من فوضى في المنطقة بحلول 5 نوفمبر
توقع الإعلامي أحمد موسى، حدوث فوضى في منطقة الشرق الأوسط عقب توقيع العقوبات الأمريكية على إيران في 5 نوفمبر المقبل خاصة في منطقة الخليج العربي ومضيق هرمز.
"الوزراء": الاقتصاد المصري ينمو بنسبة 5.3%
أكد المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الاقتصاد المصري ينمو بنسبة 5.3 % مغردا خارج النسب العربية بشكل إيجابي.
"الخارجية" تحذر من استغلال قضية اختفاء جمال خاشقجي ضد السعودية
قالت الخارجية المصرية، إن مصر تتابع بقلق تداعيات قضية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي، محذره من محاولة استغلال قضية اختفاء الصحفي ضد المملكة.
الرئاسة: السيسي يزور روسيا غدًا لمدة 3 أيام
قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيزور روسيا غدًا لمدة 3 أيام، وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.
عمرو أديب لـ المواطنين: "الحكومة لما بتحب تزود بتقول"
قال الإعلامي عمرو أديب، على نفي الحكومة زيادة أسعار الوقود، قائلًا: "أنتو عارفين أن الحكومة لما بتحب تزود بتقول، مش بيسبونا نضرب أخماس في أسداس".
"عشماوي" يكشف تفاصيل خطيرة في حياة "حبارة" قبل إعدامه
قال عبد النبي بيومي، أخر عشماوي في قطاع السجون، إنه نفذ حكم إعدام محمود رمضان، الذي كان يقوم بإلقاء الأطفال من أعلى عقار، كما نفذ حكم إعدام عادل حبارة.
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