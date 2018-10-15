عمرو أديب عن افتتاح مطار سفنكس: "إنجاز عظيم"

قال الإعلامي عمرو أديب، إن مطار سفنكس تم افتتاحه اليوم للاستخدام التجريبي، معقبًا: "النهاردة في مصر بيتفتح مطار جديد، هيقولى بتطبل.. معلش في مطار فتح، في دول العالم كله اللى بيفتتح مطار جديد بيعملوله فيلم".



وأضاف "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية" على فضائية "mbc مصر"، أن هذا المطار في قلب القاهرة، ويبعد 12 كيلو متر عن الأهرام، ويخدم سياحة اليوم الواحد، وهو إنجاز عظيم، وتم تصميمه بشكل جيد لتنشيط السياحة والسياحة الخاصة والطيران العارض، وبالقرب منه المتحف المصري الكبير الذي يعد الأعجوبة الثامنة لمصر.



وتابع: "أي سائح ممكن ييجي يزور الهرم ويركب الأحصنة، ويرجع بلده في نفس اليوم"، موضحًا أن تكلفة إنشاء هذا المطار بلغت 300 مليون جنيه، استغرق بناءه 12 شهر فقط، ويستوعب 300 راكب في الساعة، ويهدف للتخفيف على مطار القاهرة، وهناك خطة لإقامة فنادق عالمية لجعل المنطقة شبه جاذبة للسياحة.

