والدة الطفلة المقتولة على يد سائق توك توك: "لو متاخدش حقها بالقانون هناخده بالقصاص"

كشفت سيدة عبد الله، والدة الطفلة "رحمة"، المقتولة على يد سائق توك توك، تفاصيل الواقعة، موضحة أن الطفلة لديها 12 عامًا، وخرجت الساعة 5 للذهاب إلى إحدى معارفها، والمسافة بينهما حوالي 100 متر، واستلقت الطفلة "توك توك" من أمام منزلها.



وأضافت "عبد الله"، خلال حوارها مع الإعلامي سعيد حساسين، ببرنامجه "انفراد"، المذاع عبر فضائية "الرافدين+" مساء الأحد، أن الضحية حاولت الاتصال بإحدى معارفهم قبل قتلها وظهر الرقم باسم "وليد توك توك"، ولكنهم لم يتمكنوا من الرد عليها لأنها أغلقت على الفور.



وأوضحت أن سائق التوك توك وشخص آخر قاموا باغتصاب الطفلة وقتلها ثم إلقائها في المياه، وأن المتهمين أنكروا في البداية ثم اعترفوا بالواقعة.



وتابعت باكية: "حسبي الله ونعم الوكيل، دول وحوش وإللي عملوه ده حرام"، وطالبت هي وأسرتها بأخذ حق الطفلة، قائلين: "لو متاخدش بالقانون هناخده بالقصاص، ومش هنرحم أطفاله زي ما هو مارحمش بنتنا".

