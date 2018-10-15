"الأعلى للإعلام" يخاطب المنطقة الإعلامية اتخاذ الإجراءات المناسبة نحو قناة ltc
الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 12:12 صميسون أبو الحسن
وجه الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، خطابًا إلى مها أبو زيد رئيس المنطقة الإعلامية الحرة؛ لاتخاذ الإجراءات المناسبة نحو تقنين أوضاع قناة ltc.
وأفاد الخطاب التالي:
أن الإشارة إلى صدور قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 61 لسنة 2018 بشأن تقنين أوضاع قناة ltc، فإننا نأمل بالتكرم باتخاذ الإجراءات المناسبة نحو تنفيذ هذا القرار والإفادة بما تم اتخاذه من إجراءات.
وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، منح من قبل مهلة لقناة ltc أسبوعين لتقنين وضعها، وذلك طبقًا للقانون رقم 180 لسنة 2018 وتضمن القرار منع بث برنامج خط أحمر لمدة أسبوعين وإنذار لأربع برامج أخرى هي: "صح النوم وكرة بلدنا وعم يتساءلون ودنيا تانية"، بتوقيع عقوبة منع البث حال استمرار ذات المخالفات الإعلامية.
وأضاف المجلس في قراره، أن هذا القرار جاء بناءً على توصية لجنة الشكاوى بمخالفة القناة للقانون ولقرار المجلس رقم 45 لسنة 2018 بشأن تنظيم حق تأجير أو منح أو نقل ملكية أو التنازل عن جزء من وقت بث الوسيلة للغير، بالإضافة إلى ما عُرض على القناة من انتهاكات تُمثل مخالفات إعلامية جسيمة لميثاق الشرف الإعلامي والمعايير والضوابط الإعلامية والترويج للشائعات التي تضر بالأمن القومي المصري والتسليم بما يتم بثه من أكاذيب والشائعات على بعض مواقع التواصل الإعلامي، وكذلك استضافة عدد من الدعاة يرتدون الزي الأزهري وتشابكوا بالأيدي بشكل ينال من هيبة واحترام المؤسسات الدينية والتشكيك في الذمم المالية لبعض الدعاة ورجال الدين وإهانة مؤسسات الدولة، ومنها مجلس النواب وقياداته نقابة المحامين واتحاد الكرة.