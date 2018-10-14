المسابقات تدرس تأجيل مباراة المصري والجزيرة مطروح للمرة الثانية

تدرس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عامر حسين، تأجيل مواجهة المصري البورسعيدي والجزيرة مطروح، للمرة الثانية ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر.









يأتي التفكير في تأجيل اللقاء المقرر له بعد غدٍ الثلاثاء بسبب عدم حصول الفريق البورسعيدي، على الموافقات الأمنية لخوض اللقاء على ملعب بورسعيد، وهو نفس السبب الذي تم تأجيل اللقاء على أساسه الثلاثاء الماضي.









وكان المصري البورسعيدي برئاسة سمير حلبية، رفض السعي للحصول على الموافقات الأمنية باعتبار أنها مهمة مسؤولو الجبلاية مستندًا أنه يحق له اللعب على ملعبه من أبريل 2016 الماضي، بعد انتهاء العقوبات الموقعة عليه.



