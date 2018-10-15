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"الزراعة": استخراج 2.4 مليون "كارت فلاح" حتى الآن

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 12:23 ص
الزراعة: استخراج 2.4 مليون كارت فلاح حتى الآن
مجدي عبد الله شهاب
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كساب أحمد
 
قال مجدي عبد الله شهاب، رئيس قطاع الهيئات بوزارة الزراعة، إن الوزارة ستلغي البطاقة الورقية بعد 6 أشهر من تسليم "كارت الفلاح"، ولن يتم صرف أي مستلزمات إنتاج للفلاح إلا من خلال هذا الكارت.

وتابع "شهاب"، خلال حواره مع فضائية "dmc"، مساء الأحد، أن مصر يوجد بها 6 مليون حيازة زراعية، وتم تسجيل أكثر من 3 مليون استمارة حتى الآن للحصول على "كارت الفلاح"، وتم استخراج كارت لـ2.4 مليون فلاح إلى الآن، وهناك 600 الف كرت تحت الطباعة.

ولفت إلى أن بعض الفلاحين يتخوفون من تسجيل بيانتهم للحصول على كرت الفلاح خوفًا من فرض بعض الضرائب، لافتًا إلى أن الفلاح سيحصل على الكارت بعد شهر من تسجيل بيانته.
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