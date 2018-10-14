"الفجر الرياضي" يكشف ميداليات مصر في أولمبياد الشباب 7 أم 11؟





حدثت حالة من التضارب، حول العدد الفعلي لميداليات البعثة المصرية المُشاركة في دورة الألعاب الأولمبية للشباب 2018 والمقامة حاليًا في الأرجنتين، وذلك بعد انتهاء منافسات الأحد 14 أكتوبر الحالي، حيث انتشرت أرقام مختلفة حول عدد ميداليات المصريين بالدورة، حيث أكد البعض أن مصر حصدت 11 ميدالية حتي الآن، بينما انتشرت أرقام أخري تؤكد حصول بعثة مصر على 7 ميداليات فقط.





- كم ميدالية حصدتها مصر في أولمبياد الشباب حتي الآن؟





البعثة المصرية حصدت 7 ميداليات حتي الآن وبعد انتهاء منافسات الأحد 14 أكتوبر الحالي تحتل بها المركز الـ20 في جدول ميداليات أولمبياد الشباب، بواقع ( ميداليتين ذهبيتين – 1 ميدالية فضية – 4 ميداليات برونزية) وهي كالتالي:





1- أحمد الجندي (ذهبية الخماسي الحديث)

2- سلمي عبد المقصود (ذهبية الخماسي الحديث)

3- نعمة سعيد ( فضية رفع الاثقال 58 كجم)

4- إياد بركات عادل (برونزية تايكوندو 73 كجم)

5- عبد الرحمن سامح (برونزية 50 م.حرة سباحة)

6- مازن العربي (برونزية السلاح)

7- عبد الله مصطفي (برونزية رفع الأثقال 77 كجم)





- ما سبب التضارب في عدد ميداليات مصر في أولمبياد الشباب؟





أما السبب حول التضارب الذي حدث في عدد ميداليات مصر في أولمبياد الشباب، هو حصول البعثة المصرية على 4 ميداليات أخري (3 ميداليات برونزية – 1 ميدالية فضية) ولكنها في منافسات الميكس (MIXED NOC)، وهي منافسات يتم المشاركة فيها بين عدد من الدول المختلفة، ولكن هذه الميداليات لا تحسب في جدول الميداليات باسم كل دولة بشكل منفصل ولكنه تُحسب مُجمعة تحت إسم (NOC).





وأصحاب الميداليات المصرية في منافسات الميكس (MIXED NOC) هم:





1- زينة إبراهيم (فضية الجمباز)

2- محمد منتصر (برونزية الجمباز)

3- أحمد النجار (برونزية الفروسية)

4- محمد مصطفي (برونزية الريشة الطائرة)



