منتخب الأرجنتين يختتم تدريباته للديربي العالمي أمام البرازيل

تابع المنتخب الأرجنتيني، تدريباته الجماعية، مساء اليوم الأحد، استعدادًا لمباراة البرازيل، في ختام منافسات بطولة سوبر كلاسيكو الودية التي تقام في السعودية.





وركز ليونيل سالكوني مدرب منتخب التانجو، على إخفاء أوراقه عن عيون البرازيليين في تدريبه المغلق الذي خاضه اليوم الأحد.





وتستعد الأرجنتين لمواجهة البرازيل، مساء بعد غد الثلاثاء، على مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة "ملعب الجوهرة المشعة"، في ختام منافسات بطولة سوبر كلاسيكو.



