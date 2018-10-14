ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

المنتخب السعودي يختتم تدريباته الجماعية لمواجهة العراق غدًا

الأحد 14/أكتوبر/2018 - 11:15 م
المنتخب السعودي يختتم تدريباته الجماعية لمواجهة العراق غدًا
طباعة
عمر عبدالعزيز
 
اختتم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، مساء اليوم الأحد، تحضيراته لمواجهة العراق المُقرر إقامتها، مساء يوم غد، في بطولة سوبر كلاسيكو.

وبدأ مران الأخضر السعودي بقيادة المدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، مرانه على ملعب جامعة الملك سعود، بتمارين الإحماء، أعقبها مران على التمرير.

وطبق المدرب الأرجنتين على لاعبي المنتخب السعودي عدد من الجمل التكتيكية، والتي تركزت على تنفيذ العرضيات المثالية والكرات الثابتة.

وتأكد عدم مشاركة ثلاثي المنتخب السعودي، سلمان الفرج، عبدالعزيز الجبرين ومحمد العويس، في مباراة الغد أمام العراق، بعدما سمح بيتزي لهم بمغادرة معسكر الأخضر.

ويُعاني سلمان الفرج وعبدالعزيز الجبرين من إصابات، لذلك فضل بيتزي مغادرتهم لمعسكر الأخضر؛ واستكمال برنامجهما العلاجي في عيادة ناديهما، فيما سيغيب محمد العويس عن اللقاء لحصوله على بطاقة حمراء أمام البرازيل.
المزيد عن: مباراة السعودية والعراق سوبر كلاسيكو تدريبات المنتخب السعودي
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع رحيل جروس مدرب الزمالك بعد انتشار صورته وهو يشرب الخمر ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري الأمم الأوروبية 2018/2019
روسيا
2
x
18:00
0
تركيا
بولندا
-
x
20:45
-
إيطاليا
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/14/2018 11:41:31 PM