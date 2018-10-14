المنتخب السعودي يختتم تدريباته الجماعية لمواجهة العراق غدًا

اختتم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، مساء اليوم الأحد، تحضيراته لمواجهة العراق المُقرر إقامتها، مساء يوم غد، في بطولة سوبر كلاسيكو.





وبدأ مران الأخضر السعودي بقيادة المدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، مرانه على ملعب جامعة الملك سعود، بتمارين الإحماء، أعقبها مران على التمرير.





وطبق المدرب الأرجنتين على لاعبي المنتخب السعودي عدد من الجمل التكتيكية، والتي تركزت على تنفيذ العرضيات المثالية والكرات الثابتة.





وتأكد عدم مشاركة ثلاثي المنتخب السعودي، سلمان الفرج، عبدالعزيز الجبرين ومحمد العويس، في مباراة الغد أمام العراق، بعدما سمح بيتزي لهم بمغادرة معسكر الأخضر.



