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نقيب الفلاحين عن أزمة بذور الطماطم: الزراعة المصرية تتعرض لحرب من أطراف دولية

الأحد 14/أكتوبر/2018 - 11:13 م
نقيب الفلاحين عن أزمة بذور الطماطم: الزراعة المصرية تتعرض لحرب من أطراف دولية
حسين أبو صدام
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رقية جمال
 
أكد حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، أن ما صدر عن وزارة الزراعة اليوم لا يُدين الشركة المستوردة لبذور الطماطم، رغم تأكيد وزارة الزراعة أن الصنف 023 به فيروس، وهذا ليس أخر المطاف للفلاحين؛ لأنه لن يساهم في حصول الفلاحين على تعويضات.

وأضاف "أبو صدام"، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، أنه حال كون هناك قصور من بعض الموظفين في دخول هذا الصنف، فلابد أن يُعالج من قبل مجلس النواب، وأن يتم محاسبة الموظف المسئول عن دخول هذه البذور.

وتابع، أن الشركة لن تعوض الفلاحين إلا بحكم قضائي، معقبًا: "القضاء حباله طويلة، ولابد ان تقوم الحكومة بتعويض الفلاحين؛ لأن هذه كارثة تشبه الكوارث الطبيعية"، مشددًا على أن الزراعة المصرية تتعرض لحرب قد تكون هناك دول متدخله فيها، ولن نضع الشركة المستوردة للبذور كبش فداء، منوهًا إلى أن الأرض التابعة للشركة المستوردة للبذور بها طماطم بها فيروس، مشيرًا إلى أن كارثة أزمة الطماطم أمن قومي لمصر.
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