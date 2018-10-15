رئيس صندوق الأمم المتحدة للسكان: "مصر ستكون من الدول المتقدمة بحلول 2030"



قدم الكسندر ساشا رئيس صندوق الأمم المتحدة للسكان، الشكر للدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، على التعاون الجيد بين المحافظة والفنانين من مختلف الجنسيات حول العالم بهدف تنمية الفكر والإبداع ودعم الثقافة والفنون وتنمية المواهب وبناء جيل متقدم يتميز بالفكر المستنير.



كما وجه الشكر للفنانين الأجانب لوجودهم وحضورهم ملتقى البرلس الدولى ويدعوهم للتحدث عن جمال هذه البلاد ودعوة أصدقائهم لزيارة مصر ويقولون لهم ان مصر بلد جميلة وآمنة، كما وجه رسالة الى المصريين، قائلًا: "مصر ستكون فى عام 2030 من الدول المتقدمة عالميًا، وعليكم بمحاربة الزواج المبكر وختان الإناث" لافتًا إلى أن صندوق الأمم المتحدة يقدم الدعم لتنمية مصر وتقدمها.



جاء ذلك خلال كلمته بختام فعاليات ملتقى البرلس الدولي الخامس للرسم على الجدران والمراكب، بمدينة برج البرلس على البحر المتوسط شمال محافظة كفر الشيخ، خلال الفترة من 1 حتى 14 أكتوبر 2018م، بمشاركة 42 فنانًا متطوعًا من 18 دولة حول العالم، والذى نظمته وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مؤسسة الفنان عبدالوهاب عبد المحسن للثقافة والفنون، بمشاركة نخبة من كبار الفنانين الدوليين والمصريين وشباب وفتيات من أعضاء مراكز الشباب بمديرية شباب كفر الشيخ وكلية التربية النوعية بجامعة كفر الشيخ، وطلاب كلية الفنون الجميلة بالإسكندرية، وكلية الفنون الجميلة بالمنصورة، فضلًا عن مشاركة فرقة الشمس لدمج ذوى الاحتياجات الخاصة إلى جانب مشاركة العديد من أطفال المدينة.