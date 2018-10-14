هندرسون: أفتقد لالانا العملاق في ليفربول والمنتخب
الأحد 14/أكتوبر/2018 - 10:01 معمر عبدالعزيز
تحدث جوردان هندرسون نجم وسط فريق ليفربول الإنجليزي عن زميله بالفريق آدم لالانا، مؤكدًا أنه من المواهب الكبيرة، قبل وقت طويل وليس بالبعيد كان ظلاعب السنة لإنجلترا إنهُ لاعب عملاق.
وقال هيندرسون في تصريحات صحفية، اليوم الأحد: "بالتأكيد الجميع يشعر بفقدانه مع ليفربول وبالتأكيد مع المنتخب".
وتابع: "من المثير أنه عندما يعود يمكنه المضي بنا إلى الأمام أكثر وسيُساعدنا على التحسن، أنا مُتحمس لأجله في ليفربول والمُنتخب ومن أجل كُرة القدم وإظهار كل ماهو قادر عليه".
وأكمل: "ليس هناك العديد من اللاعبين الذين يلعبون مثله، طريقة لعبه فريدة من نوعها، طريقة ربطه بين الخطوط إنه جيد في الكُرة ولديه أخلاقيات كبيره في العمل ومازال يعمل في المجال الدِفاعي، لقد إفتقدناه في كأس العالم".