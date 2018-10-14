غدًا.. جمعية رجال الأعمال تنظم "اليوم التنزانى" بحضور سفراء الدول الأفريقية

تنظم لجنة إفريقيا بجمعية رجال الأعمال المصريين، غداً الاثنين "اليوم التنزانى" بالتعاون مع سفارة تنزانيا بالقاهرة.





وقال الدكتور شريف الجبلى عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال ورئيس لجنة افريقيا بالجمعية، إن اليوم التنزانى سيعقد بحضور اللواء عيسى سليمان سفير تنزانيا فى مصر، وعباس جمعة المستشار التجارى للسفارة وجميع أعضاء السفارة بالقاهرة، لافتا إلى أنه تم دعوة مجموعة كبيرة من السفراء والمستشارين التجاريين بالسفارات الأفريقية بمصر.





وأضاف الجبلى، أن مصر وتنزانيا تربطهما علاقات وثيقة باعتبارها إحدى دول حوض النيل، ويوجد تعاون متميز بين البلدين، مشيراً أن هناك فرص واعدة للتعاون المصرى التنزانى فى مختلف القطاعات.





وتابع أن أهم مجالات التعاون بين البلدين فى قطاعات التجارة والاستثمار تشمل التصنيع الزراعى، التشييد ومواد البناء، النقل واللوجيستيات، الكيماويات، البتروكيماويات، الاسمدة، تكنولوجيا المعلومات،المنتجات الصيدلانية، والحديد والصلب وقطاع السياحة والاستثمار السياحى والسياحة العلاجية بالإضافة إلى قطاعات الكهرباء والطاقة.