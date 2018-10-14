"تحرير الشام" تتمسك بخيار القتال في إدلب

أعلنت هيئة تحرير الشام، التي تسيطر على الجزء الأكبر، من آخر معقل للمعارضة، في محافظة إدلب، الأحد، أنها ستواصل القتال محذرة من "مراوغة المحتل" الروسي، وذلك قبل ساعات من الموعد النهائي لانسحاب الجهاديين من منطقة عازلة.







وقالت الهيئة في بيان: "لن نحيد عن خيار الجهاد والقتال سبيلاً لتحقيق أهداف ثورتنا"، محذّرة من "مراوغة المحتل الروسي أو الثقة بنواياه ومحاولاته الحثيثة لاضعاف الثورة (....) وهذا ما لا نقبل به مهما كانت الظروف والنتائج".







وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان تشهد المنطقة منزوعة السلاح، الممتدة من جبال اللاذقية الشمالية الشرقية عبر حماة وإدلب وصولاً إلى الضواحي الشمالية الغربية لمدينة حلب، ترق حذر بعد أن تبقى ساعات على انتهاء مهلة "مغادرة الجهاديين" للمنطقة العازلة.