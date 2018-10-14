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مصادر فلسطينية تنفي قرار وقف صرف رواتب موظفي غزة

الأحد 14/أكتوبر/2018 - 09:52 م
مصادر فلسطينية تنفي قرار وقف صرف رواتب موظفي غزة
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وكالات
 
نفت مصادر حكومية فلسطينية، اليوم السبت، وجود قرار صادر من السلطة الفلسطينية بتجميد صرف رواتب موظفي القطاع العام في قطاع غزة، بحسب ما تناقلته وسائل إعلام فلسطينية.



وقالت المصادر، التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، إنه "لا يوجد قرار حتى اللحظة بوقف صرف رواتب موظفي قطاع غزة، وإن كل ما يشاع عن وجود مثل هذا القرار للضغط على حركة حماس لا أساس له من الصحة".



وأضافت المصادر، أن الحكومة الفلسطينية تنتظر حزمة من القرارات التي سيتخدها المجلس المركزي خلال اجتماعه المرتقب نهاية الشهر الجاري، نافياً إصدار أي قرارات تتعلق بموظفي غزة حتى اللحظة.



وكاتت مصادر إعلامية فلسطينية ذكرت بأن السلطة الفلسطينية قررت وقف صرف رواتب موظفي قطاع غزة، في خطوة لزيادة الضغط على حركة حماس من أجل إنجاز المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام.
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