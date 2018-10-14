الجندي يتوج بالذهبية الثانية لمصر في أولمبياد الشباب بالأرجنتين

توج أحمد الجندي لاعب المنتخب الوطني للخماسي الحديث بالميدالية الذهبية الثانية لمصر في منافسات دورة الألعاب الأولمبية للشباب، والتي تًقام في الأرجنتين حتى 18 من أكتوبر الجاري.









وحصل الجندي على الميدالية الذهبية بعد احتلاله المركز الأول في منافسات الرجال للخماسي الحديث بعد انتهاء منافسات السباحة والسلاح والنقاط الإضافية للسلاح والليزر رن.









بينما توج الروسي إيجور جروماديسكي بالميدالية الفضية برصيد نقاط 1159 نقطه ، والفرنسي فلوري أوجو بالميدالية البرونزية برصيد نقاط 1144 نقطه ، ليحصد لاعب مصر ثاني ميدالية ذهبية للفراعنة في البطولة.









ودخل الجندي التاريخ بعد أن أحرز ثاني ميدالية لمصر في تاريخ الأولمبياد بلعبة الخماسي الحديث برصيد نقاط 1179 .









وكانت سلمى أيمن عبد المقصود قد توجت بذهبية السيدات أمس الأحد لتدخل التاريخ بعد أن حصدت أول ميدالية مصرية في تاريخ الأولمبياد بلعبة الخماسي الحديث وهي أيضا أول ميدالية ذهبية في هذه الدورة.



