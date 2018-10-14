دبلوماسي يكشف أهم الملفات على مائدة الحوار بين السيسي وبوتين

قال عزت سعد، مدير المجلس المصري للشؤون الخارجية، والسفير الأسبق لمصر في روسيا، إن هناك تصميمًا غربيًا على إبقاء الأزمات في ليبيا وسوريا كما هي دون حل، موضحًا أن روسيا لها علاقات بمليارات الدولارات في ليبيا، كذلك الصين، والرؤى المصرية والروسية متوافقة حول حل الأزمة بليبيا.



وأضاف في حواره ببرنامج "رأي عام" على قناة "TeN"، مساء الأحد، أن ملفات الوضع السوري والليبي والفلسطيني سيكون على مائدة لقاء الرئيس السيسي ونظيره الروسي، وملف مكافحة الإرهاب والتطرف سيكون على طاولة الحوار، وأن هناك مجموعة عمل مشتركة بين البلدين منذ 2006 لمناقشة الملف ووضع تصورات لمكافحته.



وأكد أن العلاقات بين مصر وروسيا استراتيجية في المقام الأول، لافتًا إلى أن الدور الروسي يساعد على احتواء الموقف السلبي لأمريكا تجاه فلسطين، والرئيس الفلسطيني محمود عباس يعلق آماله على روسيا ودورها التاريخي في مساعدة فلسطين.

