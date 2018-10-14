"زراعة البرلمان": قرار منع تداول الطيور الحية لصالح المواطن.. ولكن

قال النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، إننا جميعًا مع قانون منع تداول الطيور الحية، لكن هذا القانون أُرجئ تطبيقه لحين نقل مزارع الدواجن للظهير الصحراوي وعمل مجازر داخلها، وهذا لم يحدث.



وأضاف "تمراز"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي ببرنامج "كل يوم" على فضائية "on-e"، اليوم الأحد، أن هذا القرار في صالح المواطن لكنه غير ملائم في هذا التوقيت.



وتسائل: "هل تم إنشاء مجازر داخل كل محافظة، أم أنه سيتم زيادة الأسعار نتيجة زيادة تكلفة النقل للمجازر؟، وهل سيتم حماية صغار المربيين الذين ينتجوا نحو 80% من الدواجن في مصر، وهل تم إنشاء مجازر حكومية لحماية المربيين الصغار؟، وهل نريد النهوض بالصناعة والقضاء على أنفلونزا الطيور، أم نريد القضاء على صناعة الدواجن.

