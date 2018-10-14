مدرب العراق: تشكيلة المنتخب ستختلف أمام السعودية.. والأخضر يعاني لهذا السبب

أشار السلوفيني سريتشكو كاتانيتس، المدير الفني للمنتخب العراقي، إلى أن تشكيلة أسود الرافدين ستشهد تغييرات عديدة خلال الفترة المقبلة أمام السعودية، مُشددًا في الوقت ذاته على جاهزية أسود الرافدين لمباراة الغد أمام السعودية في بطولة سوبر كلاسيكو.





وقال كاتانيتس خلال المؤتمر الصحفي قبل مباراة السعودية والعراق الذي عُقد، اليوم الأحد: "جميع اللاعبين مستعدين لمباراة الأخضر، خاصة أن المنتخب السعودي قدم مواجهة كبيرة أمام منتخب البرازيل وننتظر مواجهة كبيرة بين الجانبين".





وأضاف قائلًا: "ستشاهدون فريقي في الغد، ومن المؤكد أن تكون هناك تغييرات في الفريق.. فالمباراة الماضية كانت الثانية لي في مسيرتي مع أسود الرافدين وغدًا ستكون ثالث مباراة".





وواصل: "لم أكوّن الصورة الكاملة عن المنتخب العراقي وستتضح، الأمور مع المباريات القادمة، وقد كنت راضيًا عن مستوى فريقي في الشوط الأول من مباراة الأرجنتين وأمامنا عمل كبير في المستقبل وسأختار اللاعبين المميزين".





وتابع: "التشكيلة العراقية ستشهد تغييرات في الفترة المقبلة، وذلك ليس لأني غير مقتنع باللاعبين الحاليين، ولكن الإعداد لبطولة كأس آسيا يتطلب ذلك.. كان الهدف من توقيعي للعقد مع المنتخب العراقي هو التأهل لبطولة كأس العالم القادمة".



