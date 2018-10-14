بعد تقريرها المسىء عن مصر.. أحمد موسى: هيومن رايتس ووتش تدافع عن حقوق الدواعش
الأحد 14/أكتوبر/2018 - 08:28 مداليا الحسين
شن الإعلامي أحمد موسى، هجوما حادا على منظمة هيومن رايتس ووتش بعد تقريرها الأخير حول تعذيب مزعوم لمواطن مصرى أمريكى يُدعى خالد حسن، واصفًا إياها بالمنظمة المسعورة.
وقالت "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد أن المنظمة تروج للأكاذيب والمزاعم عن مصر وذلك في إطار الحملات التي تستهدف الإضرار بالمنطقة، مشيرًا إلى أن "هيومن رايتس ووتش" يمولها الملياردير اليهودي جورج سوروس عراب الخراب في المنطقة.
وأضاف أن المنظمة ادعت خطف بلادنا مواطن أمريكي- مصري يدعى خالد إبراهيم حسن، وأنه تعرض للتعذيب، وقامت شبكة bbc بنشر تقارير مفبركة عن مصر والمنطقة لهدمها.
وتابع: "خالد إبراهيم حسن هو في الحقيقة إرهابي ينتمي لتنظيم داعش في سيناء"، معلقًا: المنظمة تهتم بحقوق الإرهابيين طالما لم تقترب من أمريكا وبريطانيا ولا تهتم بحقوق الإنسان".
وأصدرت الهيئة العامة للاستعلامات، برئاسة الدكتور ضياء رشوان، بيانا للرد على منظمة هيومان رايتس ووتش، تنتقد فيها التقارير التي تقوم بنشرها حول الادعاءات بالتعذيب والاختفاء القسرى فى مصر، وتصفها الهيئة بـ"المنحازة والمسيسة وغير المهنية ولا الموثقة وتخفى وتحرف الحقائق".
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