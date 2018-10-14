نبيل الحلفاوي عن واقعة اختفاء خاشقجي: "ستبقى السعودية رغم الحملات المغرضة"

علق الفنان نبيل الحلفاوي على واقعة اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي بعد دخوله سفارة بلاده في تركيا للحصول على أوراق طلاقه قبل أيام، ولم يُستدل على موقعه حتى الآن.





وكتب "الحلفاوي" عبر "تويتر": "‏تحري الحقيقة مسئولية تركية سعودية مشتركة.





‏مستهدفو السعودية يمتنعون.





‏كشفتهم الروايات المتعددة العاجلة المتضاربة التي لم يدعم أيا منها دليل واحد حتى الآن.





‏عانينا كثيرا من مثل هذه الحملات المغرضة وتقريبا من نفس الجهات.. وتبددت كالفقاقيع وبقيت مصر. وستبقى السعودية".