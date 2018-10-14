ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

نبيل الحلفاوي عن واقعة اختفاء خاشقجي: "ستبقى السعودية رغم الحملات المغرضة"

الأحد 14/أكتوبر/2018 - 08:21 م
نبيل الحلفاوي عن واقعة اختفاء خاشقجي: ستبقى السعودية رغم الحملات المغرضة
نبيل الحلفاوي
طباعة
شيماء عطية
 
علق الفنان نبيل الحلفاوي على واقعة اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي بعد دخوله سفارة بلاده في تركيا للحصول على أوراق طلاقه قبل أيام، ولم يُستدل على موقعه حتى الآن.

وكتب "الحلفاوي" عبر "تويتر": "‏تحري الحقيقة مسئولية تركية سعودية مشتركة.

‏مستهدفو السعودية يمتنعون.

‏كشفتهم الروايات المتعددة العاجلة المتضاربة التي لم يدعم أيا منها دليل واحد حتى الآن.

‏عانينا كثيرا من مثل هذه الحملات المغرضة وتقريبا من نفس الجهات.. وتبددت كالفقاقيع وبقيت مصر. وستبقى السعودية".
المزيد عن: نجوم الفن نبيل الحلفاوي مشاهير مسلسلات مزيكا فن سينما دراما بث مباشر الفجر الفني البث المباشر للمسلسلات اختفاء خاشقجي اخبار نبيل الحلفاوي أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم أخبار الفن live stream HD drama 2018
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل توافق على قرار منع ظهور مرتضى منصور إعلاميًا؟!
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري الأمم الأوروبية 2018/2019
روسيا
2
x
18:00
0
تركيا
بولندا
-
x
20:45
-
إيطاليا
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/14/2018 8:41:30 PM