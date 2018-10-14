هوساوي: نشعر بمسؤولية كبيرة.. وهذا هو هدفنا الأهم

شدد عمر هوساوي، نجم المنتخب السعودي، على أهمية مباراة منتخب بلاده أمام العراق، استعدادًا لبطولة كأس آسيا 2019، خاصة أن الأخضر يسعى لتحقيق اللقب القاري.





وقال هوساوي خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة العراق: "مباراة الغد هي الأهم في الفترة الحالية للإعداد لبطولة كأس آسيا المقامة في الإمارات، ونحن كلاعبين لدينا الإحساس بالمسؤولية بشأن الفترة المقبلة".





وأضاف: "القيادة الرشيدة وفرت لنا كل شيء وكذلك رئيس الهيئة العامة للرياضة الأستاذ تركي آل الشيخ وواجبنا كلاعبين الظهور بالشكل المميز".





واختتم قائلًا: "هدفنا الرئيس تحقيق لقب بطولة كأس آسيا المقبلة، ومنتخبنا صاحب تاريخ كبير في البطولة".



