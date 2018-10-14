أبو ريدة يتواصل مع الأمن لحل أزمة المصرى
الأحد 14/أكتوبر/2018 - 08:13 منيرة الجابري
أجرى هانى أبو ريدة رئيس مجلس إدارة إتحاد الكرة المصرى عدة إتصالات مع قيادات وزارة الداخلية للتوصل إلي حل لإنهاء أزمة لعب الفريق الاول للنادى المصرى لمبارياته المحلية على ملعبه .
وأكدت مصادر من اتحاد الكرة أن جهود أبوريدة قد توصلت بالحصول على وعد بحل الأزمة خلال الساعات القادمة .
وكان لقاء المصرى أمام الجزيرة مطروح قد تم تأجيله إلى يوم الثلاثاء القادم الموافق 16 أكتوبر من الشهر الجارى بسبب عدم حصول المصرى على الموافقات الامنية باللعب على أرضه .
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