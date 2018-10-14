الرئيس الفلسطيني يشدد على دعمه للسعودية وثقته المطلقة بالمملكة

شدد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس أبو مازن، على دعمه للمملكة العربية السعودية، مؤكدا أنها وقفت وتقف دوما إلى جانب القضية الفلسطينية.

ووفقا لما نشرته وكالة "معا"، عبر عباس عن ثقته المطلقة بالمملكة العربية السعودية والملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.





وأكد أبو مازن على أن فلسطين "كانت وما زالت وستبقى الى جانب المملكة العربية السعودية".





تعيش المملكة العربية السعودية أزمة كبيرة خلال الفترة الحالية، بعد أن شوهد الصحفي السعودي جمال خاشقجي آخر مرة في الثاني من أكتوبر الحالي وهو يدخل إلى القنصلية السعودية في إسطنبول للحصول على وثائق لإتمام زواجه، وقالت خطيبته التي كانت تنتظره في الخارج إنه لم يخرج من القنصلية.





وقدمت السلطات التركية والسعودية روايات متضاربة حول مكان خاشقجي، حيث تقول أنقرة إنه لم يخرج من مبنى القنصلية السعودية الذي دخله، بينما تصر الرياض على أنه غادره بعد وقت وجيز من إنهاء إجراءات معاملة متعلقة بحالته العائلية.