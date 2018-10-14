فتح تدعو "المركزي" لحل المجلس التشريعي الفلسطيني

دعا المجلس الثوري لحركة فتح، اليوم الأحد، المجلس المركزي المقرر انعقاده نهاية الشهر الجاري، لإعلان حل المجلس التشريعي الفلسطيني، والدعوة لانتخابات عامة خلال عام من تاريخه.







وقال المجلس في بيان صدر عنه، عقب اجتماع له في قرية الخان الأحمر، شرق مدينة القدس المحتلة، إن "هناك ضرورة لاتخاذ مواقف حاسمة ضد مواقف حماس، مع المحافظة على حقوق ومصالح وخدمات المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة".







وأضاف، أن "المجلس المركزي قد أنشأ السلطة الوطنية عام 1993، وتعاملت منظمة التحرير بمسؤولية عالية مع أعمال السلطة ومؤسساتها، إلا أن حماس عطّلت أعمال المجلس التشريعي الذي فقد قدرته على مزاولة عمله التشريعي والرقابي، ولم يعد قائماً بالفعل".







وتابع البيان: "يوصي المجلس الثوري بالإجماع، أن يقوم المجلس المركزي خلال دورته المقبلة بحل المجلس التشريعي، والدعوة لإجراء انتخابات عامة خلال عام من تاريخه".